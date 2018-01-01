Биография

Александр Незлобин — российский актер, комик, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в городе Полевское Свердловской области 30 июля 1983 года. В старших классах занимался музыкой и подрабатывал диджеем. После школы поступил в Уральский государственный экономический университет. В студенчестве увлекся КВН, играл за сборную Екатеринбурга. Начал выступать в местном Comedy Club, после чего получил приглашение в Москву, где стал постоянным резидентом шоу. Сначала выступал в дуэте с Игорем Меерсоном, затем перешел на сольные стендап-номера. С 2019 года вел телешоу «Слава богу, ты пришел!». Александр Незлобин дебютировал на экране в 2013 году в сериале «Дружба народов». В это же время он написал сценарий к автобиографическому ситкому «НеZлоб», в котором сыграл сам себя. В 2014 году сыграл в фильме «Выпускной», в котором также выступил продюсером и сценаристом. Появился в комедии «Бедные люди» с Дмитрием Лысенковым и Ольгой Бузовой. В 2020 году исполнил эпизодическую роль в мелодраме Анны Меликян «Трое» с Константином Хабенским в главной роли. Попробовал себя и на режиссерском поприще: под его руководством вышли фильмы «Жених» и «Жених-2: На Берлин!», сериал Sasha from Russia и «Конец света». Продюсировал несколько проектов, включая «Стендап андеграунд», «Русские не смеются», «Love» и «Я не шучу».