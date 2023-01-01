Стендап Андеграунд
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Стендап Андеграунд
7.72019, Стендап Андеграунд 2 сезона
Комедии, ТВ-шоу18+

Стендап Андеграунд (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Новое юмористическое шоу в жанре StandUp-комедии. Каждый выпуск 6 комиков будут рассказывать подготовленные в течение многих месяцев монологи, в которых раскрыты их переживания и наблюдения. Всех авторов объединяет смелость в выборе тем, свежесть и актуальность во взгляде на привычные вещи.

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