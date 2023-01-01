WinkСериалыСтендап Андеграунд2-й сезон
Стендап Андеграунд (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
7.72021, Стендап Андеграунд. Сезон 2 10 серий
ТВ-шоу18+
- 18+48 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Стендап Андеграунд
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Новое юмористическое шоу в жанре StandUp-комедии. Каждый выпуск 6 комиков будут рассказывать подготовленные в течение многих месяцев монологи, в которых раскрыты их переживания и наблюдения. Всех авторов объединяет смелость в выборе тем, свежесть и актуальность во взгляде на привычные вещи.
Сериал Стендап Андеграунд 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск