Стендап Андеграунд (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Новое юмористическое шоу в жанре StandUp-комедии. Каждый выпуск 6 комиков будут рассказывать подготовленные в течение многих месяцев монологи, в которых раскрыты их переживания и наблюдения. Всех авторов объединяет смелость в выборе тем, свежесть и актуальность во взгляде на привычные вещи.

