7.72019, Стендап Андеграунд. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
Стендап Андеграунд (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
- 18+50 мин
О сериале
Новое юмористическое шоу в жанре StandUp-комедии. Каждый выпуск 6 комиков будут рассказывать подготовленные в течение многих месяцев монологи, в которых раскрыты их переживания и наблюдения. Всех авторов объединяет смелость в выборе тем, свежесть и актуальность во взгляде на привычные вещи.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск