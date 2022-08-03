Я не шучу. Сезон 1. Серия 3
Я не шучу
1-й сезон
3-я серия

Я не шучу (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.42021, Я не шучу. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
О сериале

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик, а Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

