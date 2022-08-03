Я не шучу (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.42021, Я не шучу. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким как Лена рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик, а Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЕНАктриса
Елена
Новикова
- ТБАктриса
Таисия
Битюкова
- Актёр
Артём
Кошман
- ЛКАктриса
Лидия
Кузнецова
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Анатолий
Белый
- ВХАктёр
Владимир
Хворонов
- Актёр
Артём
Ешкин
- АМАктёр
Александр
Мазаев
- ЕКСценарист
Елена
Красильникова
- ЕНСценарист
Елена
Новикова
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- Продюсер
Александр
Незлобин
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ОСХудожница
Ольга
Соколова
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- АКМонтажёр
Алена
Кузнецова
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- ЯАОператор
Янис
Андреевс