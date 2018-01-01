Wink
Детям
Елки лохматые
Актёры и съёмочная группа фильма «Елки лохматые»

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки лохматые»

Режиссёры

Максим Свешников

Максим Свешников

Режиссёр

Актёры

Андрей Мерзликин

Андрей Мерзликин

АктёрЛеха
Ян Цапник

Ян Цапник

АктёрМакар
Лера Стреляева

Лера Стреляева

АктрисаНастя
Галина Коньшина

Галина Коньшина

Актрисабабушка
Фемме Фатале

Фемме Фатале

Актриса'Йоко'
Айса

Айса

Актриса'Пират'
Пётр Фёдоров

Пётр Фёдоров

Актёрпапа
Аня Чиповская

Аня Чиповская

Актрисамама
Виктор Васильев

Виктор Васильев

Актёрадминистратор отеля для собак
Андрей Федорцов

Андрей Федорцов

Актёрводитель автобуса

Сценаристы

Максим Свешников

Максим Свешников

Сценарист
Вадим Свешников

Вадим Свешников

Сценарист

Продюсеры

Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов

Продюсер
Мария Затуловская

Мария Затуловская

Продюсер
Евгения Аронова

Евгения Аронова

Продюсер
Джулия Король

Джулия Король

Продюсер

Художники

Валерия Дергачева

Валерия Дергачева

Художница

Монтажёры

Андрей Шугаев

Андрей Шугаев

Монтажёр

Операторы

Андрей Вакорин

Андрей Вакорин

Оператор

Композиторы

Марк Уиллотт

Марк Уиллотт

Mark Willott
Композитор