Биография

Айса Энимал Арт – собака-актриса. Родилась в 2009 году. На формирование дворняжьего типажа (истинная порода четвероногой актрисы – бордер-колли), становление таланта и обучение в специализированном агентстве ушло два года. Первую роль Айса Энимал Арт исполнила в сериале 2011 года «Дыши со мной». Выдающиеся артистические способности, помноженные на неутолимую страсть к актерской работе и подкрепленные профессионализмом дрессировщицы Александры Степановой, сделали собаку звездой. На репетициях к фильмам Айса Энимал Арт отыскивает клады, продуктивно общается с людьми и животными, страдает в перестрелках и героически умирает от ран. Ей ничего не стоит выкрасть нужный предмет, снять ботинок с прохожего, отобрать одеяло у заносчивого партнера и кокетливо спрятать морду в лапах. Критики, оценивавшие ленты франшизы «Елки», единодушно отдали пальму актерского первенства хвостатой актрисе. Артистка достигла пенсионного возраста, но об уходе на покой не хочет и думать. Между тем, тридцать успешно реализованных проектов – хороший счет даже для человека. Активный образ жизни и здоровое питание помогают сохранять бодрость духа и выполнять сложные трюки.