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Город
1-й сезон

Город (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.82015, Город. Сезон 1 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Июнь 1961 года. Небольшой городок Струнeво, расследуя смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнeво — это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом доме — блатные и воры в законе, которые после амнистии облюбовали этот небольшой городок.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город»