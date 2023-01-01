Крапленый (сериал, 2012) смотреть онлайн
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Многосерийный фильм построен на сюжете с отсылкой на прошлое. Чтобы понять настоящее, необходимы экскурсы в историю героев и событий. Именно так зритель поймет, кто есть кто. В название сериала вынесено слово «Крапленый», что на тюремном жаргоне означает человека, отбывающего срок за криминального авторитета и получающего за это деньги.
Действие разворачивается на зоне «Озерный». Именно здесь главный герой Олег Игнатьев отбывает наказание за другого человека. Осужденному очень нужны деньги, для чего — никто не догадывается. Даже влюбленная в него Вероника и старые товарищи, которые пытаются вытащить его из тюрьмы. Они и не предполагают об истинных причинах, побудивших Олега сесть за решетку…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
- ЯМРежиссёр
Ярослав
Мочалов
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Павел
Баршак
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актриса
Яна
Гладких
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ОВАктёр
Олег
Васи�льков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- СССценарист
Сергей
Сок�олюк
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- ВЗАктёр дубляжа
Владимир
Звездочкин
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- Композитор
Александр
Вартанов
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- ЕСКомпозитор
Егор
Солодовников