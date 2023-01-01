Крапленый (сериал, 2012) смотреть онлайн

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Многосерийный фильм построен на сюжете с отсылкой на прошлое. Чтобы понять настоящее, необходимы экскурсы в историю героев и событий. Именно так зритель поймет, кто есть кто. В название сериала вынесено слово «Крапленый», что на тюремном жаргоне означает человека, отбывающего срок за криминального авторитета и получающего за это деньги.



Действие разворачивается на зоне «Озерный». Именно здесь главный герой Олег Игнатьев отбывает наказание за другого человека. Осужденному очень нужны деньги, для чего — никто не догадывается. Даже влюбленная в него Вероника и старые товарищи, которые пытаются вытащить его из тюрьмы. Они и не предполагают об истинных причинах, побудивших Олега сесть за решетку…



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