Дружная команда молодых талантливых учёных разрабатывают идею, которая может в корне перевернуть принципы индивидуальной защиты силовых структур и армии. Они живут полнокровной жизнью в своём любимом деле, в любви к девушкам, в настоящей мужской дружбе и выручке. Но непредвиденная ситуация, подставившая под удар одного из них, заставляет пересмотреть привычные человеческие принципы. И в этой обстановке начинают работать более приземлённые, но в чём-то более справедливые «блатные» понятия. Лишь они, и сила духа помогут интеллигентным героям выбраться из скользкой ямы интриг, коррупции и обычного человеческого предательства.



