Крапленый. Серия 7
Wink
Сериалы
Крапленый
1-й сезон
7-я серия

Крапленый (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02012, Крапленый. Серия 7
Криминал, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дружная команда молодых талантливых учёных разрабатывают идею, которая может в корне перевернуть принципы индивидуальной защиты силовых структур и армии. Они живут полнокровной жизнью в своём любимом деле, в любви к девушкам, в настоящей мужской дружбе и выручке. Но непредвиденная ситуация, подставившая под удар одного из них, заставляет пересмотреть привычные человеческие принципы. И в этой обстановке начинают работать более приземлённые, но в чём-то более справедливые «блатные» понятия. Лишь они, и сила духа помогут интеллигентным героям выбраться из скользкой ямы интриг, коррупции и обычного человеческого предательства.

Сериал Крапленый 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крапленый»

Всё