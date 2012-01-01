Крапленый (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
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Сюжет
Дружная команда молодых талантливых учёных разрабатывают идею, которая может в корне перевернуть принципы индивидуальной защиты силовых структур и армии. Они живут полнокровной жизнью в своём любимом деле, в любви к девушкам, в настоящей мужской дружбе и выручке. Но непредвиденная ситуация, подставившая под удар одного из них, заставляет пересмотреть привычные человеческие принципы. И в этой обстановке начинают работать более приземлённые, но в чём-то более справедливые «блатные» понятия. Лишь они, и сила духа помогут интеллигентным героям выбраться из скользкой ямы интриг, коррупции и обычного человеческого предательства.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
- ЯМРежиссёр
Ярослав
Мочалов
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Павел
Баршак
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актриса
Яна
Гладких
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- СССценарист
Сергей
Соколюк
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- ВЗАктёр дубляжа
Владимир
Звездочкин
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- Композитор
Александр
Вартанов
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- ЕСКомпозитор
Егор
Солодовников