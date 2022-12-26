Крапленый (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Молодой ученый отправляется на зону вместо бандита: российский сериал «Крапленый» (1 сезон) доступен на Wink! Тюремная драма с Вячеславом Крикуновым, Алексеем Гуськовым и Валерием Золотухиным о крепкой мужской дружбе.
В первом сезоне вы познакомитесь с интеллигентным физиком Олегом Игнатьевым, который оказывается за решеткой. Он становится защитником криминального авторитета по прозвищу Барс, скрывая свои настоящие намерения даже от близких людей. Отказавшись от помощи адвоката, Олег начинает новую жизнь в мире жестоких тюремных законов, чем приводит в ужас своих коллег и жену Ксению. В зоне заключения он находит союзников и вливается в мир преступников, стремясь к одной цели, которая пока кажется недостижимой.
Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать, какие причины побудили ученого сесть за решетку. Смотреть сериал «Крапленый» — все серии в хорошем качестве онлайн вы можете на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Криминал, Детектив
Рейтинг
- ЯМРежиссёр
Ярослав
Мочалов
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Павел
Баршак
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- Актриса
Яна
Гладких
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- СССценарист
Сергей
Соколюк
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сидоров
- ВЗАктёр дубляжа
Владимир
Звездочкин
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- Композитор
Александр
Вартанов
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- ЕСКомпозитор
Егор
Солодовников