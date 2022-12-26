Крапленый (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Молодой ученый отправляется на зону вместо бандита: российский сериал «Крапленый» (1 сезон) доступен на Wink! Тюремная драма с Вячеславом Крикуновым, Алексеем Гуськовым и Валерием Золотухиным о крепкой мужской дружбе.



В первом сезоне вы познакомитесь с интеллигентным физиком Олегом Игнатьевым, который оказывается за решеткой. Он становится защитником криминального авторитета по прозвищу Барс, скрывая свои настоящие намерения даже от близких людей. Отказавшись от помощи адвоката, Олег начинает новую жизнь в мире жестоких тюремных законов, чем приводит в ужас своих коллег и жену Ксению. В зоне заключения он находит союзников и вливается в мир преступников, стремясь к одной цели, которая пока кажется недостижимой.



