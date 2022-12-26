Крапленый. Серия 17
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Крапленый
1-й сезон
17-я серия

Крапленый (сериал, 2012) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Крапленый. Серия 17
Криминал, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дружная команда молодых талантливых учёных разрабатывают идею, которая может в корне перевернуть принципы индивидуальной защиты силовых структур и армии. Они живут полнокровной жизнью в своём любимом деле, в любви к девушкам, в настоящей мужской дружбе и выручке. Но непредвиденная ситуация, подставившая под удар одного из них, заставляет пересмотреть привычные человеческие принципы. И в этой обстановке начинают работать более приземлённые, но в чём-то более справедливые «блатные» понятия. Лишь они, и сила духа помогут интеллигентным героям выбраться из скользкой ямы интриг, коррупции и обычного человеческого предательства.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Криминал, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крапленый»