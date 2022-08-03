Фильм Купи меня (2017)

О фильме
Из студентки филфака в московскую эскортницу. Циничная мелодрама «Купи меня» от создателя «Уроков фарси» и «Елок-5».
Катя должна была уехать в Париж по стипендии, но вместо этого с компанией моделей она отправляется в Абу-Даби, рассчитывая получить новые яркие впечатления. На месте оказывается, что юных русских девушек там «записывают» в одну, и не самую приятную категорию. Разочаровавшись, Катя возвращается в Москву, однако мечты о красивой и богатой жизни не покидают девушку. Новые знакомые, охотницы за «папиками», учат приличную Катю своим хитростям — и вот она уже соблазняет богатых москвичей в рядах подруг...
Будет ли недавняя примерная девочка счастлива среди мехов, бриллиантов и фальши? Эскорт в большом городе в фильме Вадима Перельмана «Купи меня» — смотрите онлайн на портале Wink.
Рейтинг
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Актриса
Анна
Адамович
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актриса
Светлана
Устинова
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актёр
Анатолий
Кот
- МДАктёр
Микаэл
Джанибекян
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Владимир
Кошевой
- ДГСценарист
Дарья
Грацевич
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Семён
Слепаков
- СДХудожница
Сабина
Джалалова
- АСХудожник
Александр
Судаков
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский