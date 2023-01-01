Биография

Анна Адамович — украинская и российская актриса. Родилась в Киеве 9 ноября 1993 года. С детства Анна посвящала себя творчеству. Спорт девушка также не обходила стороной — она получила кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Адамович поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, который окончила в 2015 году. Дебютную роль Анна Адамович сыграла в 14 лет — это была мелодрама «Главное — успеть» 2007 года. С 2012 года актрису захлестнул успех, и она снималась в одном проекте за другим. Самые известные фильмы и сериалы с участием Адамович: военная картина «Битва за Севастополь», драма Вадима Перельмана «Купи меня» и украинский сериал «Нити судьбы».