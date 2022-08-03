Тима и Дэн — друзья-неудачники из провинциального городка. В надежде получить всe и сразу без особого напряга парни берутся выполнить задание местного бандита. На кону внушительная сумма, главное — не облажаться. Но вот засада: роль курьера случайно достаeтся честному дембелю Ване…

