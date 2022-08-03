Все и сразу
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Все и сразу

Все и сразу (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Все и сразу
Комедия, Криминал91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Тима и Дэн — друзья-неудачники из провинциального городка. В надежде получить всe и сразу без особого напряга парни берутся выполнить задание местного бандита. На кону внушительная сумма, главное — не облажаться. Но вот засада: роль курьера случайно достаeтся честному дембелю Ване…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все и сразу»