Биография

Антон Шурцов — российский актер. Родился в городе Ликино-Дулёво 15 июля 1985 года. После школы поступил в театральный институт им. Щукина. На телеэкранах впервые появился еще будучи студентом — в 2007 году ему досталась небольшая роль в картине «Дом на набережной». Получив образование, в разное время работал в театре-студии киноактера, театрах эстрады и антрепризы. За годы карьеры в кино Антон Шурцов сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Галина», «Стиляги», «Тайны смерти», «Серафима прекрасная», «Белая ворона», «Алиби на двоих», «Кордон следователя Савельева», «Дорога на остров Пасхи», «Всё и сразу», «Дело чести», «Временщик», «Вышибала», «Пятница», «Провокатор», «По ту сторону смерти», «Т-34», «Русские горки», «Самый Новый год!», «Хрустальный» и «Развод». Чаще всего актер снимается в драмах, комедиях и мелодрамах.