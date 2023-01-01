Биография

Александр Шаляпин — актер, радиоведущий. Родился в Люберцах 6 мая 1979 года. В детстве Александр занимался в театральной студии. После школы окончил актерский факультет Академии культуры и искусств в Самаре. В кино пришел не сразу: сначала работал ведущим развлекательных мероприятий, также был ведущим на радио «Максимум». Пробовал себя в роли комика, выступал в стендапах, участвовал в различных шоу: «Открытый микрофон», Stand Up. Кинодебют Александра Шаляпина состоялся в фильме «Бумер-2». Всего в фильмографии Шаляпина около 60 кинокартин. Он снимался в таких фильмах, как «Каникулы президента», «Холодное танго», «Бабушка легкого поведения», «Крыша мира», «Крапленый», «Страна ОЗ», «Карпов», «Склифосовский», «Опережая выстрел», «Тяжелый песок», «Глухарь. Продолжение», «Цыганочка с выходом» и других.