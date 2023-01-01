Подслушано в Рыбинске (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Подслушано в Рыбинске» 2024 года — это убойная криминальная комедия о том, как подозреваемый в убийстве пытается поймать настоящего преступника. В главных ролях — Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев.



Журналист Юрий Мальцев живет в небольшом провинциальном городе Рыбинске, и жизнь кажется ему монотонной и серой. Но однажды случается невероятное: ни с того ни с сего героя посещают видения, в которых он видит совершающиеся преступления — убийства. В то же время у молодого человека Саши по про�звищу Ширмик убивают невесту, и отчаянный парень решает во что бы то ни стало найти виновного. Узнав о необычном «даре» Мальцева, Ширмик обретает надежду на раскрытие дела. Между тем журналист-предсказатель сам становится главным подозреваемым.



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