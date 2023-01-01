Подслушано в Рыбинске (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Подслушано в Рыбинс�ке
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Подслушано в Рыбинске
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Сериал «Подслушано в Рыбинске» 2024 года — это убойная криминальная комедия о том, как подозреваемый в убийстве пытается поймать настоящего преступника. В главных ролях — Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев.
Журналист Юрий Мальцев живет в небольшом провинциальном городе Рыбинске, и жизнь кажется ему монотонной и серой. Но однажды случается невероятное: ни с того ни с сего героя посещают видения, в которых он видит совершающиеся преступления — убийства. В то же время у молодого человека Саши по про�звищу Ширмик убивают невесту, и отчаянный парень решает во что бы то ни стало найти виновного. Узнав о необычном «даре» Мальцева, Ширмик обретает надежду на раскрытие дела. Между тем журналист-предсказатель сам становится главным подозреваемым.
Хотите узнать, в какие передряги попадут циничный Мальцев и харизматичный Ширмик и смогут ли они поймать преступника и предотвратить будущие убийства? Смотрите 1 сезон сериала «Подслушано в Рыбинске» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Сериал Подслушано в Рыбинске 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Петр
Тодоровский
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Михаил
Кремер
- Актриса
Варвара
Володина
- Актриса
Юлия
Хлынина
- СДАктёр
Сергей
Дьяков
- Актёр
Григорий
Калинин
- СКАктёр
Сергей
Козик
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Светлана
Колпакова
- АМАктёр
Антон
Макуха
- АПАктриса
Алиса
Преобра�женская
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- ПТСценарист
Петр
Тодоровский
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ЕТПродюсер
Елена
Торчинская
- ВШПродюсер
Владимир
Шапошников
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АМПродюсер
Алена
Масленникова
- МФХудожница
Мария
Фомина
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- РСОператор
Роберт
Саруханян
- РЛКомпозитор
Роман
Литвинов