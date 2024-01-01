Подслушано в Рыбинске. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Подслушано в Рыбинске
1-й сезон
6-я серия
9.22024, Подслушано в Рыбинске. Сезон 1. Серия 6
Детективы, Комедии18+
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Подслушано в Рыбинске (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Журналист небольшой провинциальной газеты Юра всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Детективы, Триллеры

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Актёры и съёмочная группа сериала «Подслушано в Рыбинске»