Кто быстрее 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть
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Криминальная комедия «Кто быстрее» — сериал, который понравится тем, кто любит криминальное сатирическое кино и Дмитрия Нагиева. Все серии 1 сезона сериала «Кто быстрее» 2024 года можно увидеть на Wink в хорошем качестве и без рекламы.
В первом сезоне мы знакомимся с главным героем истории — бывшим зэком по прозвищу Кекчуп, который попадает в автомобильную аварию. В последнюю минуту перед потерей сознания он рассказывает случайным свидетелям ДТП о спрятанных бриллиантах на сумму в один миллиард рублей, но не сообщает никаких подробностей. Все, что они услышали — слова «Геленджик» и «русалка». В итоге два блогера, теща с зятем, дальнобойщик, два друга рэпера и дочь полицейского отправляются в безумную погоню за драгоценностями.
Какие опасности будут ждать героев, незнакомых с криминальным миром, и кто сможет добыть эти бриллианты? Все ответы кроются в 1 сезоне драйвовой комедии — смотреть сериал «Кто быстрее» 2024 года можно по подписке на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Снежкин
- АСРежиссёр
Анастасия
Снежкина
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- БДАктёр
Бекзат
Достанов
- НТАктёр
Нургиса
Турсынбай
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- АШАктёр
Алексей
Шильников
- ЛКАктриса
Лариса
Климова
- ПБАктёр
Павел
Братковский
- НКСценарист
Николай
Камка
- ВОСценарист
Вадим
Островский
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ДППродюсер
Дарья
Пашкова
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- КФПродюсер
Кристина
Франчак
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- АФХудожник
Алексей
Филюшкин
- ССХудожник
Сергей
Сирин
- МСОператор
Михаил
Сенин