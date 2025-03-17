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Криминальная комедия «Кто быстрее» — сериал, который понравится тем, кто любит криминальное сатирическое кино и Дмитрия Нагиева. Все серии 1 сезона сериала «Кто быстрее» 2024 года можно увидеть на Wink в хорошем качестве и без рекламы.



В первом сезоне мы знакомимся с главным героем истории — бывшим зэком по прозвищу Кекчуп, который попадает в автомобильную аварию. В последнюю минуту перед потерей сознания он рассказывает случайным свидетелям ДТП о спрятанных бриллиантах на сумму в один миллиард рублей, но не сообщает никаких подробностей. Все, что они услышали — слова «Геленджик» и «русалка». В итоге два блогера, теща с зятем, дальнобойщик, два друга рэпера и дочь полицейского отправляются в безумную погоню за драгоценностями.



Какие опасности будут ждать героев, незнакомых с криминальным миром, и кто сможет добыть эти бриллианты? Все ответы кроются в 1 сезоне драйвовой комедии — смотреть сериал «Кто быстрее» 2024 года можно по подписке на видеосервисе Wink.



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