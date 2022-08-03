Киллер (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Киллер. Сезон 1. Серия 14
Боевик, Драма18+

Мрачный экшн от продюсера сериала «ЮЗЗЗ» и фильма «Доктор Лиза». Иван был самым крутым полицейским в отделе, но очередное задание обернулось неудачей. Напарника убили, а его самого подставили и отправили за решетку. Ваня дал себе слово отомстить тому, кто погубил его жизнь. Выйдя из тюрьмы, он становится профессиональным киллером и объявляет охоту на своего заклятого врага. Но у судьбы другие планы: Иван попадает в страшную аварию и теряет память. Теперь у него есть шанс начать жизнь с чистого листа. Настигнет ли героя его темное прошлое, узнаете, когда будете смотреть сериал «Киллер» (2021) в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

