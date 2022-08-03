Киллер (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Мрачный экшн от продюсера сериала «ЮЗЗЗ» и фильма «Доктор Лиза». Иван был самым крутым полицейским в отделе, но очередное задание обернулось неудачей. Напарника убили, а его самого подставили и отправили за решетку. Ваня дал себе слово отомстить тому, кто погубил его жизнь. Выйдя из тюрьмы, он становится профессиональным киллером и объявляет охоту на своего заклятого врага. Но у судьбы другие планы: Иван попадает в страшную аварию и теряет память. Теперь у него есть шанс начать жизнь с чистого листа. Настигнет ли героя его темное прошлое, узнаете, когда будете смотреть сериал «Киллер» (2021) в видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Денис
Карышев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Анна
Котова
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Александр
Голубков
- ЕПАктёр
Евгений
Перевалов
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ОРПродюсер
Оксана
Ранкова
- АКХудожница
Анна
Казакова
- АРХудожница
Ася
Райская
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- РРКомпозитор
Роман
Рупышев