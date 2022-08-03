Киллер (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+50 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+49 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Сериал «Киллер» с Александром Устюговым: криминальный боевик от сценаристов «Каменской» и телекомпании НТВ. Яркий представитель новой волны отечественных криминальных сериалов от признанных мэтров жанра.
16 серий 1 сезона «Киллера» знакомят нас с Иваном — бывшим полицейским, угодившим в тюрьму по ложному обвинению. Человек, отправивший его за решетку, продолжает находиться на свободе, и сразу по завершении срока Иван решается на отчаянные меры ради отмщения и восстановления справедливости. Он принимает заказ на убийство от криминальных элементов, однако его планы идут наперекор остальному преступному миру. Иван попадает в автомобильную аварию и теряет память и о себе, и о событиях прошедших лет. Теперь охота на него будет вестись и со стороны правосудия, и со стороны криминального мира…
Воспользуется ли Иван шансом на новую жизнь или расквитается со старыми врагами? Смотрите сериал «Киллер» онлайн, бесплатно и в хорошем качестве на сервисе Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Карышев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Анна
Котова
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Александр
Голубков
- ЕПАктёр
Евгений
Перевалов
- Актёр
Амаду
Мамадаков
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ОРПродюсер
Оксана
Ранкова
- АКХудожница
Анна
Казакова
- АРХудожница
Ася
Райская
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- РРКомпозитор
Роман
Рупышев