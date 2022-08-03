Сериал «Киллер» с Александром Устюговым: криминальный боевик от сценаристов «Каменской» и телекомпании НТВ. Яркий представитель новой волны отечественных криминальных сериалов от признанных мэтров жанра.



16 серий 1 сезона «Киллера» знакомят нас с Иваном — бывшим полицейским, угодившим в тюрьму по ложному обвинению. Человек, отправивший его за решетку, продолжает находиться на свободе, и сразу по завершении срока Иван решается на отчаянные меры ради отмщения и восстановления справедливости. Он принимает заказ на убийство от криминальных элементов, однако его планы идут наперекор остальному преступному миру. Иван попадает в автомобильную аварию и теряет память и о себе, и о событиях прошедших лет. Теперь охота на него будет вестись и со стороны правосудия, и со стороны криминального мира…



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