Вячеслав Кондратьев
Карьера
Сценарист
Дата рождения
30 октября 1920 г. (72 года)
Дата смерти
23 сентября 1993 г.

Фильмография

Сценарист