У каждого своя война (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.22010, У каждого своя война. Серия 1
Драмы, Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История подростковой любви школьника Роберта к Милке, подруге атамана замоскворецкой шпаны. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные интриги, военные воспоминания — всё, что так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зино�вий
Ройзман
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Полина
Кутепова
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Юлия
Куварзина
- СГАктёр
Сергей
Газ�аров
- Актриса
Евдокия
Германова
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- ВИХудожница
Вера
Ильина
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев