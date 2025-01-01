Контент станет доступным 18.09.2025
Хирург (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
За фасадом престижной клиники скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Многие оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой стало нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Все погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком, остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.
Сериал Хирург 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актёр
Евгений
Санников
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Софья
Аржаных
- Актриса
Мария
Мацель
- ВЗАктриса
Вероника
Зверева
- ГСАктёр
Гамаз
Сандулян
- ФМАктёр
Феликс
Мурзабеков
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- Актёр
Дмитрий
Кривочуров
- АГАктёр
Алан
Губаев
- СИСценарист
Стас
Иванов
- ВКСценарист
Василий
Клепацкий
- ТДПродюсер
Теймур
Джафаров
- АДПродюсер
Анастасия
Дюкарева
- ИОПродюсер
Инна
Оркина-Сексте
- ИЕПродюсер
Илья
Ермолов
- АМПродюсер
Александра
Макарьева
- ГЛПродюсер
Галина
Лазарева
- ДВПродюсер
Дарья
Волчанская
- АОПродюсер
Ася
Отмани
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- АСОператор
Алексей
Стрелов