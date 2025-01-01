Хирург (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

За фасадом престижной клиники скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Многие оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой стало нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Все погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком, остается лишь выбрать, кем быть — хищником или жертвой.



Сериал Хирург 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.