Хирург (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В напряженном триллере «Хирург», 1 сезон которого доступен на Wink, вас ждет визуальная эстетика в духе «Декстера»: контраст неоновых ламп и болотной грязи, острые диалоги и сложные персонажи, которые не делятся на жертв и хищников.



В первом сезоне вы познакомитесь с Сергеем Коваленко — хирургом, чей скальпель когда-то приносил спасение, а теперь стал орудием мести. После трех лет в тюрьме, куда он попал за чужое преступление, Сергей возвращается в мир, где его предали. Бывшие партнеры присвоили его клинику, жену и совесть. Один из них спит в его постели, другой зарабатывает на черном рынке органов, прикрываясь элитной репутацией больницы. Но Коваленко не жертва. Он — беглец, готовый на все, чтобы раскрыть правду о тех, кто использовал его имя и деньги для своих корыстных целей.



Сможет ли Сергей очистить свое имя до того, как система поглотит его снова? Или же он станет тем самым «мясником», каким его уже пытаются выставить? Смотреть онлайн сериал «Хирург» 2025 года вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!

