Красные линии (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Красные линии. Сезон 1. Серия 5
Красные линии
1-й сезон
5-я серия
7.92024, Красные линии. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Имидж писательницы и бизнес-тренера Елены Берн, известной всему интернету как «тетя Лена», безупречен, и на ее канал в соцсетях подписаны миллионы последователей. Все эти люди искренне верят в методы Лены и готовы отдавать за ее тренинги бешеные деньги. Но кое-чего они о ней не знают: собственных проблем у Лены больше, чем у них всех.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

