Красные линии (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2024, Красные линии. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Имидж писательницы и бизнес-тренера Елены Берн, известной всему интернету как «тетя Лена», безупречен, и на ее канал в соцсетях подписаны миллионы последователей. Все эти люди искренне верят в методы Лены и готовы отдавать за ее тренинги бешеные деньги. Но кое-чего они о ней не знают: собственных проблем у Лены больше, чем у них всех.
6.6 КиноПоиск
- ГДРежиссёр
Гамлет
Дульян
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Алексей
Маклаков
- СБАктёр
Сергей
Бредюк
- Актриса
Тина
Стойилкович
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- МБАктриса
Маша
Бриш
- ЕСАктриса
Евгения
Синицкая
- ЭВСценарист
Эльдар
Великорецкий
- ЕССценарист
Екатерина
Суровцева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- КСХудожница
Кристина
Сатина
- ТАХудожник
Тигран
Асатуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АЧМонтажёр
Артемий
Черкашин
- ФШОператор
Феликс
Шахтоян
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус