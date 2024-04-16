Красные линии (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Имидж писательницы и бизнес-тренера Елены Берн, известной всему интернету как «тетя Лена», безупречен, и на ее канал в соцсетях подписаны миллионы последователей. Все эти люди искренне верят в методы Лены и готовы отдавать за ее тренинги бешеные деньги. Но кое-чего они о ней не знают: собственных проблем у Лены больше, чем у них всех.

