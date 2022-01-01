Солнце на вкус
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Солнце на вкус
8.62022, Солнце на вкус
Фэнтези, Комедии88 мин6+

Солнце на вкус (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейное фэнтези с восточным колоритом об отважном подростке, который ищет в Узбекистане сокровища, чтобы помочь родителям. 12-летний Тимур как может пытается помочь отцу с его малоприбыльным бизнесом, а именно продает игрушки из папиного магазина в школе. Родители мальчика узнают о незаконной торговле от директрисы и решают поехать в отпуск, чтобы наладить отношения в семье. Дома у узбекистанского дедушки Тимур находит медальон с загадочным шифром. Разгадав его, можно узнать, где находятся пропавшие сокровища бухарского эмира, поэтому Тимур отправляется в Ташкент к писателю Фархаду, способному помочь с расшифровкой. В пути к нему присоединяется дедушка, но на этом приключения не заканчиваются, а только начинаются. Героев ждут удивительные открытия и путешествия во времени.

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Информация

Страна
Россия, Узбекистан
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фэнтези

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце на вкус»

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