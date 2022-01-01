Солнце на вкус (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семейное фэнтези с восточным колоритом об отважном подростке, который ищет в Узбекистане сокровища, чтобы помочь родителям. 12-летний Тимур как может пытается помочь отцу с его малоприбыльным бизнесом, а именно продает игрушки из папиного магазина в школе. Родители мальчика узнают о незаконной торговле от директрисы и решают поехать в отпуск, чтобы наладить отношения в семье. Дома у узбекистанского дедушки Тимур находит медальон с загадочным шифром. Разгадав его, можно узнать, где находятся пропавшие сокровища бухарского эмира, поэтому Тимур отправляется в Ташкент к писателю Фархаду, способному помочь с расшифровкой. В пути к нему присоединяется дедушка, но на этом приключения не заканчиваются, а только начинаются. Героев ждут удивительные открытия и путешествия во времени.
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Информация
СтранаРоссия, Узбекистан
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фэнтези
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эльдар
Салаватов
- ЛБАктёр
Леонид
Басов
- АИАктёр
Александр
Ильин
- КЯАктриса
Камила
Якубова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ЕПАктриса
Елена
Полякова
- МААктёр
Мухаммадисо
Абдулхаиров
- АБАктёр
Аброр
Бакиров
- РЛАктёр
Роналдо
Ласпинас
- ЮЛСценарист
Юлия
Лукшина
- СЛСценарист
Сергей
Лахтин
- АКПродюсер
Александр
Кессель
- ФАПродюсер
Фирдавс
Абдухаликов
- ЭГПродюсер
Эдуард
Горбенко
- АСПродюсер
Ада
Солвич
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- РЛМонтажёр
Роман
Лесневский
- БЮОператор
Баходир
Юлдашев