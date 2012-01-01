Любовь не делится на два (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Любовь не делится на два. Серия 3
Любовь не делится на два
1-й сезон
3-я серия

2012, Любовь не делится на два. Серия 3
Мелодрама12+

О сериале

В Москве в скромной хрущевке живут Борис, Соня и их сын Денис. Парню восемнадцать, а он все никак за ум не возьмется — бренчит целыми днями на гитаре да песни сочиняет. Соня преподает в школе русский язык и литературу, ведет театральный кружок, да еще и репетитором подрабатывает.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

