Любовь не делится на два (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
В Москве в скромной хрущевке живут Борис, Соня и их сын Денис. Парню восемнадцать, а он все никак за ум не возьмется — бренчит целыми днями на гитаре да песни сочиняет. Соня преподает в школе русский язык и литературу, ведет театральный кружок, да еще и репетитором подрабатывает.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Анна
Пескова
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ефремов
- ИНАктёр
Игорь
Новоселов
- АПАктёр
Александр
Поляев
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- АСАктёр
Алексей
Сидоровский
- КОСценарист
Ксения
Осадченко
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- ИКХудожник
Игорь
Катынский
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков