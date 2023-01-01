Агата и сыск. Выгодный риск (фильм, 2023) смотреть онлайн

Агата Керн возвращается в Петербург, где вместе со следователем Алексеем Пушкиным принимается за расследование загадочных убийств на масленичной неделе. Фильм «Агата и сыск. Выгодный риск» — костюмный детектив с Константином Крюковым и Дарьей Лендой по мотивам литературной серии Антона Чижа.



Агата Керн живет в Ницце, пытаясь забыть следователя Алексея Пушкина, разбившего ей сердце, и свое мошенническое прошлое. Однако просьба подруги заставляет ее вернуться в Петербург, где на масленичной неделе случаются сразу две странные смерти. Рыбаки вылавливают из реки изуродованное тело мужчины, а чуть позже умирает старуха Ферапонтова, о которой ходила дурная слава из-за скверного характера. Еще недавно она обратилась в общество «Стабильность», чтобы получить страховку жизни, но не смогла, потому что в документах значилось, что она уже мертва. За расследование берется не кто иной, как Алексей Пушкин. Он подозревает, что эти смерти связаны между собой, а скоро ему предстоит вновь встретиться с Агатой.



Чем закончится их очередное совместное дело, расскажет исторический детектив «Агата и сыск. Выгодный риск» 2023 года. Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.



Агата и сыск смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.