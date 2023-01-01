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Агата и сыск. Выгодный риск
Актёры и съёмочная группа фильма «Агата и сыск. Выгодный риск»

Актёры и съёмочная группа фильма «Агата и сыск. Выгодный риск»

Режиссёры

Владимир Койфман

Владимир Койфман

Режиссёр

Актёры

Дарья Ленда

Дарья Ленда

АктрисаАгата Керн
Константин Крюков

Константин Крюков

АктёрАлексей Пушкин
Александр Половцев

Александр Половцев

АктёрМихаил Аркадьевич Эфенбах, начальник сыскной полиции
Анастасия Мельникова

Анастасия Мельникова

АктрисаАгата Христофоровна Львова, тетушка Пушкина
Мария Мельникова

Мария Мельникова

АктрисаВерочка, сестра Агаты
Александр Наумов

Александр Наумов

АктёрМакар Алабьев
Егор Корешков

Егор Корешков

АктёрКирилл Алабьев
Эмилия Спивак

Эмилия Спивак

АктрисаЛидия Алабьева
Варвара Шаталова

Варвара Шаталова

АктрисаВалерия Алабьева
Андрей Цыганов

Андрей Цыганов

АктёрМатвей Алабьев

Сценаристы

Михаил Баркан

Михаил Баркан

Сценарист
Антон Чиж

Антон Чиж

Сценарист

Продюсеры

Юлия Соболевская

Юлия Соболевская

Продюсер

Художники

Елена Жукова

Елена Жукова

Художница
Анджела Сапунова

Анджела Сапунова

Художница

Операторы

Ярослав Процко

Ярослав Процко

Оператор

Композиторы

Виталий Истомин

Виталий Истомин

Композитор