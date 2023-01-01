Биография

Михаил Баркан – российский режиссер, продюсер и сценарист, которому принадлежат как полнометражные, так и многосерийные работы. Родился 1 июня 1965 года в Ленинграде. Получил режиссерское образование. Первый фильм Михаила Баркана, вышедший в 2001 году, сразу же принес ему всероссийскую известность. Это была военная драма «Первое мая», снятая совместно с Андреем Максимковым. Телевизионный фильм, приуроченный ко Дню победы, оказался очень проникновенным и помог начинающему режиссеру в дальнейшей карьере. Через несколько лет на телеэкранах вышли очередные фильмы режиссера Михаила Баркана «Короткое дыхание» и «Мальчики-девочки», но особой популярности не принесли. После этого он сосредоточился на съемках многосерийных проектов. Так вышедший в 2015 году детективный сериал «Полет \"Белой стрелы\"» получился вполне удачным, как и последующий проект «Контакт». Кроме того, Михаил Баркан занимается продюсерской деятельностью. Он спродюсировал сериалы «Без права на выбор», «Ветреная женщина», «Так далеко, так близко» и другие. Также талантливый кинодеятель написал сценарии к нескольким многосерийным лентам, среди которых «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Чужое лицо» и «Пустыня»."