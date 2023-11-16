Куплю актрису (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыКуплю актрису1-й сезон6-я серия
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Бывший профессиональный пилот Григорий работает «сутки через двое» охранником в телецентре. День за днем перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая — актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицина. Вот только характер у «ангела с экрана» совсем не ангельский, и однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды, и вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Анна
Антонова
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АМАктёр
Андрей
Малахов
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Александр
Наумов
- НПАктриса
Надежда
Подъяпольская
- ПБСценарист
Павел
Брусочкин
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- ИГСценарист
Иван
Грицкевич
- ЮГСценарист
Юлия
Грицкевич
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- МСОператор
Михаил
Селихов
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов