Куплю актрису (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Бывший профессиональный пилот Григорий работает «сутки через двое» охранником в телецентре. День за днем перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая — актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицина. Вот только характер у «ангела с экрана» совсем не ангельский, и однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды, и вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе.

