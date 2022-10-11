Лена и справедливость (фильм, 2021) смотреть онлайн

Лирическая комедия о продавщице магазина, живущей в гражданском браке с таджиком без паспорта – от сценаристки «Рая» и «Дорогих товарищей» и с Анной Уколовой в главной роли. Лена – всеобщая любимица и продавщица единственного в городе продуктового магазина «Колибри». Она живет с тремя детьми и гражданским мужем Максудом, иммигрантом из Таджикистана, который десять лет назад потерял паспорт, но так и не сумел его восстановить. Лена уже привыкла откупаться от местного полицейского Вити, регулярно арестовывающего Максуда, но однажды к ее мужу обращается криминальный авторитет Плотник. Он обещает сделать Максуду документы, если сгорит пивной киоск, отравляющий Плотнику жизнь. Смотрите фильм «Лена и справедливость» онлайн на Wink, чтобы узнать, пойдет ли Максуд на преступление ради того, чтобы наладить жизнь.

