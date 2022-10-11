Этот фильм пока недоступен
Лена и справедливость (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Лирическая комедия о продавщице магазина, живущей в гражданском браке с таджиком без паспорта – от сценаристки «Рая» и «Дорогих товарищей» и с Анной Уколовой в главной роли. Лена – всеобщая любимица и продавщица единственного в городе продуктового магазина «Колибри». Она живет с тремя детьми и гражданским мужем Максудом, иммигрантом из Таджикистана, который десять лет назад потерял паспорт, но так и не сумел его восстановить. Лена уже привыкла откупаться от местного полицейского Вити, регулярно арестовывающего Максуда, но однажды к ее мужу обращается криминальный авторитет Плотник. Он обещает сделать Максуду документы, если сгорит пивной киоск, отравляющий Плотнику жизнь. Смотрите фильм «Лена и справедливость» онлайн на Wink, чтобы узнать, пойдет ли Максуд на преступление ради того, чтобы наладить жизнь.
Рейтинг
- ЕВРежиссёр
Екатерина
Вещева
- Актриса
Анна
Уколова
- ППАктёр
Парвиз
Пулоди
- ЮБАктриса
Юлия
Бедарева
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Алексей
Шевченков
- СНАктёр
Сергей
Неудачин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актёр
Владимир
Карпук
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- РСПродюсер
Равиль
Салихов
- БАПродюсер
Борис
Анисонян
- АШПродюсер
Александр
Швыдкой
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- МФКомпозитор
Максим
Федоров