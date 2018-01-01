Wink
Фильмы
Лена и справедливость
Актёры и съёмочная группа фильма «Лена и справедливость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лена и справедливость»

Режиссёры

Екатерина Вещева

Екатерина Вещева

Режиссёр

Актёры

Анна Уколова

Анна Уколова

АктрисаЛена
Парвиз Пулоди

Парвиз Пулоди

АктёрМаксуд
Юлия Бедарева

Юлия Бедарева

АктрисаТаня
Александр Обласов

Александр Обласов

АктёрВиктор
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

АктёрВован
Алексей Шевченков

Алексей Шевченков

АктёрКолян
Сергей Неудачин

Сергей Неудачин

АктёрКак Его Там
Виталий Кищенко

Виталий Кищенко

АктёрПлотник
Сабина Ахмедова

Сабина Ахмедова

АктрисаГузаль
Владимир Карпук

Владимир Карпук

АктёрЮрец

Продюсеры

Дмитрий Литвинов

Дмитрий Литвинов

Продюсер
Равиль Салихов

Равиль Салихов

Продюсер
Борис Анисонян

Борис Анисонян

Продюсер
Александр Швыдкой

Александр Швыдкой

Продюсер

Художники

Евгения Истомина

Евгения Истомина

Художница

Операторы

Всеволод Каптур

Всеволод Каптур

Оператор

Композиторы

Максим Федоров

Максим Федоров

Композитор