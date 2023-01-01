Биография

Владимир Карпук — российский актер, театральный педагог, поэт, сценарист. Родился в Нижнем Новгороде 8 октября 1991 года. Еще в раннем детстве мама будущего артиста увидела в сыне актерский талант, из-за чего маленький Вова и стал героем киножурнала «Ералаш». Путь к получению актерского образования у Карпука был тернист — он сменил три учебных заведения, прежде чем поступить в Академию кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Еще в студенческие годы будущий актер начал играть на сцене театра «Комедия», в то же время став художественным руководителем экспериментального театра NEXT. В 2014 году Владимир Карпук получил свою первую роль в фильме «Выпускной», продюсером и сценаристом которого выступил Александр Незлобин. На данный момент в фильмографии артиста много значимых ролей в нашумевших лентах. Парня можно заметить среди актерского состава таких кинокартин, как «Гуляй, Вася!», «Неадекватные люди 2», а также в сериале «Кухня». Многим зрителям актер запомнился по нашумевшему бандитскому веб-сериалу «Зема», где парень сыграл бывшего каппера по прозвищу Гусь.