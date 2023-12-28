Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 8
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
8-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+
О сериале

У майора-самозванца новые неприятности: он нахамил незнакомцу, который оказался полковником полиции. Сотрудники отдела Гаврилова должны сдать ему нормативы по физической подготовке, и теперь их шансы на успех близки к нулю. Коллеги узнают, что Юля беременна от Коли, а Саша Медный рискует жизнью ради своих подчиненных.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

