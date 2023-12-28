Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

У майора-самозванца новые неприятности: он нахамил незнакомцу, который оказался полковником полиции. Сотрудники отдела Гаврилова должны сдать ему нормативы по физической подготовке, и теперь их шансы на успех близки к нулю. Коллеги узнают, что Юля беременна от Коли, а Саша Медный рискует жизнью ради своих подчиненных.



