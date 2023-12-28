Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 11
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
11-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+
О сериале

Майору-двойнику сегодня не до любовных разборок: главный врач больницы приносит беспокойные известия. К пациенту, страдающему амнезией, возвращается память: он непрерывно повторяет статьи уголовного кодекса. Но едва Медный ступает на порог больницы, как у него появляется более серьезная проблема...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

