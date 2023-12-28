Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Александр рассказывает школьникам о своей работе и учит Артема заводить знакомства. Между тем Наталья продолжает лезть в чужую жизнь: для соперницы находит нового ухажера, а сына хочет свести с Юлей. Коля, в свою очередь, не желает поддаваться на уловки матери и решается на рискованный поступок ради Людмилы.



Чем обернется посещение школы для Саши Медного? Всю правду откроет 12 серия сериала «Инспектор Гаврилов» — смотреть онлайн в хорошем качестве комедию можно уже сегодня на портале Wink!

