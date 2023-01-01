Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
1-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 1
Комедии16+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Саша Медный вместе с напарником совершает дерзкое ограбление и оставляет в дураках знакомого богача. Чтобы сбежать от преследования, подельники решают разойтись на время. Преступника ждала долгая дорога на поезде до Владивостока, но серия чрезвычайных обстоятельств вынуждает изменить курс: Медный берет новую личность и переезжает в российскую глушь.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»