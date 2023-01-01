Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Саша Медный вместе с напарником совершает дерзкое ограбление и оставляет в дураках знакомого богача. Чтобы сбежать от преследования, подельники решают разойтись на время. Преступника ждала долгая дорога на поезде до Владивостока, но серия чрезвычайных обстоятельств вынуждает изменить курс: Медный берет новую личность и переезжает в российскую глушь.



Не пожалеет ли вор, что ввязался в рискованную авантюру? Узнаете в 1 сезоне увлекательной комедии «Инспектор Гаврилов» — 1 серия онлайн доступна на нашем портале Wink!



Сериал Инспектор Гаврилов 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.