Инспектор Гаврилов. Сезон 3
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
3-й сезон

Инспектор Гаврилов (сериал, 2026) сезон 3 смотреть онлайн

9.42026, Инспектор Гаврилов. Сезон 3 13 серий
Комедия18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

«Инспектор Гаврилов», сериал о преступнике в форме полицейского, возвращается на экраны! Главного героя ждут новые расследования и баллотирование на пост главы города.

В комедии «Инспектор Гаврилов» 3 сезон начинается в больнице. Саша Медный уже год в коме после злосчастной перестрелки. Придя в сознание, фальшивый полицейский узнает, что еще больше людей теперь в курсе его прошлого. Мэр города обещает хранить этот секрет, если «начальник полиции» будет баллотироваться на выборах вместе с ним и проиграет. Саша Медный вынужден согласиться, ведь не может допустить, чтобы и другие жители Усть-Шахтинска узнали, кто он на самом деле. И что делать, если все опять пойдет не по плану?

Чем еще удивит «Инспектор Гаврилов»? 3 сезон смотреть можно в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»