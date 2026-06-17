«Инспектор Гаврилов», сериал о преступнике в форме полицейского, возвращается на экраны! Главного героя ждут новые расследования и баллотирование на пост главы города.



В комедии «Инспектор Гаврилов» 3 сезон начинается в больнице. Саша Медный уже год в коме после злосчастной перестрелки. Придя в сознание, фальшивый полицейский узнает, что еще больше людей теперь в курсе его прошлого. Мэр города обещает хранить этот секрет, если «начальник полиции» будет баллотироваться на выборах вместе с ним и проиграет. Саша Медный вынужден согласиться, ведь не может допустить, чтобы и другие жители Усть-Шахтинска узнали, кто он на самом деле. И что делать, если все опять пойдет не по плану?



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