Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
3-й сезон
4-я серия
9.42026, Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 4
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2026) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Медный впервые за долгие годы встречается с отцом и требует, чтобы его авторитетный родитель покинул Усть-Шахтинск.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»