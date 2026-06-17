Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 2
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
3-й сезон
2-я серия
9.42026, Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 2
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2026) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Медный метит в мэры, правда, не по собственной воле. Майор Куценко инициирует служебную проверку, чтобы вычислить сотрудника-самозванца.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»