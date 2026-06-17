Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
3-й сезон
9-я серия
9.42026, Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 9
Комедия18+

Контент станет доступным 17.07.2026

Инспектор Гаврилов (сериал, 2026) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Медный разыскивает донора с редкой группой крови по всему Усть-Шахтинску. Коля пытается избавиться от цыганского проклятия.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»