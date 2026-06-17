Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
3-й сезон
1-я серия
9.42026, Инспектор Гаврилов. Сезон 3. Серия 1
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2026) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

После перестрелки у кафе «Виктория» проходит год. Саша Медный открывает глаза и первым делом пытается понять: его уже разоблачили?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»