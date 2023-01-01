Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 6
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Инспектор Гаврилов
1-й сезон
6-я серия

Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 6
Комедии16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Наталья переживает, что мэр узнает о ее отношениях с начальником, которые едва начались. Между тем для Медного обстановка все сильнее накаляется: к настоящему Гаврилову возвращается память. Кроме того, ищейки обманутого олигарха уже едут в Усть-Шахтинск по следам преступника.

Какую тайну узнает майор-самозванец во время расследования дела об угнанной машине? Ответ ждет зрителей в 6 серии комедийного проекта «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон онлайн смотрите на нашем портале Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»

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