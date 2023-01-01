Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 6
Комедии16+
Серия в подписке «START»
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 5
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 12
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 15
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 16
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Наталья переживает, что мэр узнает о ее отношениях с начальником, которые едва начались. Между тем для Медного обстановка все сильнее накаляется: к настоящему Гаврилову возвращается память. Кроме того, ищейки обманутого олигарха уже едут в Усть-Шахтинск по следам преступника.
Какую тайну узнает майор-самозванец во время расследования дела об угнанной машине? Ответ ждет зрителей в 6 серии комедийного проекта «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон онлайн смотрите на нашем портале Wink!
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актёр
Денис
Власенко
- АПАктёр
Андрей
Петелько
- ОААктёр
Омар
Алибутаев
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ВРАктёр
Вадим
Ракитин
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- АССценарист
Аслан
Сокуров
- ЖКСценарист
Жаннат
Керимбаев
- КГСценарист
Константин
Гарбузов
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- ННХудожница
Наталья
Нестерова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АБОператор
Артем
Бурко
- АБКомпозитор
�Александр
Бессонов