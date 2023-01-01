Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Наталья переживает, что мэр узнает о ее отношениях с начальником, которые едва начались. Между тем для Медного обстановка все сильнее накаляется: к настоящему Гаврилову возвращается память. Кроме того, ищейки обманутого олигарха уже едут в Усть-Шахтинск по следам преступника.



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